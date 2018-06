Arresto titolare negozi Cosenza esplosi

(ANSA) - COSENZA, 14 GIU - E' stato arrestato dai carabinieri il proprietario dei due esercizi esplosi a Cosenza il 19 maggio scorso. Gianfranco Parise, di 62 anni, è accusato di incendio e truffa assicurativa in concorso con una persona non ancora identificata. L'uomo, proprietario del Bar "Bilotti Food and Drink" nonché dell'esercizio commerciale "il Chiosco", era già stato iscritto nel registro degli indagati nelle scorse settimane. La misura cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura, scaturisce dalla indagini dei carabinieri della Compagnia di Cosenza avviate subito dopo l'esplosione del bar "Bilotti", una deflagrazione talmente potente da scaraventare all'esterno grossi detriti che raggiungevano il lato opposto della carreggiata. Poco dopo un altro locale veniva incendiato dopo lo spargimento di liquido infiammabile nei locali. Sin da subito è stato accertato che quella notte non era stato inserito il sistema d'allarme e che il titolare aveva da poco stipulato un contratto assicurativo.