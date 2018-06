Scontro tra auto, un morto e due feriti

(ANSA) - COSENZA, 13 GIU - Un 22enne, Giuseppe Visignano, di Celico, è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. Il ragazzo viaggiava su una Renault Twingo, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Smart a bordo della quale si trovavano due persone rimaste gravemente ferite.

L'impatto è avvenuto nei pressi della galleria, nel comune di Rovito. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e il personale del 118. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale "Annunziata" di Cosenza.

E' salito a due il numero delle vittime dello scontro tra due auto avvenuto sulla statale 107. Uno dei due feriti, un ragazzo di 16 anni, infatti, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.