Cinema: rassegna ricorda Soumaila Sacko

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 GIU - Partirà domani e proseguirà fino al 21 giugno la rassegna di film indipendendenti "CinemAmbulante", un progetto multiculturale e multidisciplinare promosso dall'Associazione "La Guarimba" in collaborazione con Emergency Italia, nelle province di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. La terza edizione della rassegna, che è composta da opere realizzate da registi in rappresentanza di quei Paesi e culture ormai stabilite da tempo in Calabria, inizia per la prima volta a Reggio Calabria con la proiezione del film "A Ciambra", di Jonas Carpignano, che si terrà presso il Cine Teatro Metropolitano, in collaborazione con l'Arci reggina.

La proiezione sarà a ingresso libero e contribuirà alla raccolta fondi organizzata dall'Unione sindacale di base per riportare in Mali la salma di Soumaila Sacko, il migrante ucciso il 2 giugno scorso a San Calogero.