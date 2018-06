Calano prezzi acquisto case in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 5 GIU - Scendono i prezzi delle abitazioni in Calabria. A determinare la flessione del 3,3% in regione, secondo l'agenzia Tecnocasa, è Reggio Calabria dove nel centro storico è possibile acquistare una casa a 1800 euro al metro quadro. Restano invariati i prezzi in tutte le altre città e province.

A Catanzaro la zona più cara è il quartiere Lido, dove un appartamento "signorile nuovo" costa 1900 euro al metro quadro.

In provincia, invece, è Soverato il comune più caro con 1550 euro. La zona più costosa per acquistare un appartamento nuovo a Cosenza, invece, è corso Mazzini dove si arriva a pagare 1800 euro al metro quadrato. In provincia sono Rende e Quattromiglia le più care con 1700 euro. Meno cara Vibo Valentia, dove una casa nuova in centro costa 1500 euro.