Presentato 'Pop', nuovo treno regionale

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 MAG - Ha fatto tappa a Reggio Calabria il tour del villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando per l'anteprima del nuovo treno regionale Pop. Convogli che andranno a far parte del nuovo contratto di servizio che Trenitalia sta definendo anche con la Regione Calabria. "Treni che segnano un netto miglioramento in termini di consumi, confort, sicurezza, affidabilità e accessibilità" ha spiegato Renato Mazzoncini, ad del Gruppo Fs Italiane, presente per illustrare personalmente al Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Giuseppe Falcomatà le caratteristiche dei nuovi convogli che saranno pronti entro la primavera del prossimo anno. "Abbiamo l'obiettivo di acquistare 15-20 treni - ha detto Oliverio dopo aver visitato il modello in scala reale allestito al centro del villaggio Trenitalia -. Nel contratto di servizio, di dieci anni+cinque che stiamo per definire e contiamo di chiudere entro l'anno, una componente importante riguarda il materiale rotabile".