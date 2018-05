Legalità fiscale, premi a scuole

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAG - Si è svolta nella Biblioteca comunale De Nobili di Catanzaro la cerimonia di premiazione della 7ma edizione del concorso "Fisco & Scuola", organizzato dalla Direzione della Calabria dell'Agenzia delle entrate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. La cerimonia è stata l'occasione per premiare l'impegno di cinque scolaresche che si sono messe alla prova con il tema della legalità fiscale.

Al primo posto la scuola primaria "Amerigo Vespucci" di Vibo Valentia, il cui lavoro illustra il giusto rapporto tra contribuzione e servizi alla collettività con disegni, giochi e filastrocche e rappresenta un prodotto caratterizzato da una forte valenza educativa, oltre che ludica, immediatamente spendibile in altri contesti scolastici. Al secondo posto la primaria "Docimo Rose" di Rose per un video ed al terzo ai disegni e ai cartelloni dell'Istituto "Maria Grazia Cutuli" di Crotone. Una menzione particolare è andata ai ragazzi degli istituti "Sabatini" di Borgia e "Telesio" di Reggio Calabria.