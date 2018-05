Trovato cadavere carbonizzato in un'auto

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 28 MAG - Un cadavere carbonizzato è stato trovato all'interno di una vettura in fiamme a Soverato, nel catanzarese. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato intervenuti dopo la segnalazione di un'auto Fiat Cinquecento in fiamme in via Panoramica.

Una volta spento il rogo, i vigili hanno trovato, sul lato guida, il cadavere di una persona il cui riconoscimento è in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini.

Potrebbe essersi suicidato l'uomo il cui cadavere carbonizzato è stato trovato all'alba in una Fiat Cinquecento vecchio tipo a Soverato. E' l'ipotesi prevalente tra gli investigatori. Il corpo non è stato ancora riconosciuto visto le condizioni in cui è stato trovato e saranno gli accertamenti da effettuare in sede di autopsia a cercare di dargli un'identità. Intanto, però, i carabinieri della Compagnia di Soverato sono risaliti al proprietario della vettura, un cittadino romeno di 57 anni, incensurato, che non è stato rintracciato e che viveva da solo dopo la separazione dalla moglie avvenuta alcuni anni fa.