Moto contro auto, 2 morti nel cosentino

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 27 MAG - Un incidente mortale si è verificato all'imbocco della statale 18 tra i comuni di Lago e Amantea, nel cosentino. A perdere la vita un uomo e una donna dei quali non sono state fornite le generalità.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, a bordo della propria motocicletta, è sbandato finendo contro un'auto che sopraggiungeva in senso opposto, alla cui guida si trovava la donna. La giovane è morta sul colpo mentre il motociclista è stato sbalzato dal mezzo finendo in un corso d'acqua sotto il viadotto. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e tre ambulanze ma i medici non hanno potuto fare niente. Le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro sono condotte dai carabinieri di Amantea.