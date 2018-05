Magna Grecia Fest,Genovese a capo giuria

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - Paolo Genovese regista di "Immaturi", "Perfetti sconosciuti" e "The Place", sarà il presidente della Giuria della quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival, kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte e dedicata alle opere prime e seconde, in programma a Catanzaro, dal 28 luglio al 5 agosto prossimi. Proiezioni, dibattiti, live musicali, presentazioni di libri ed eventi collaterali animeranno l'appuntamento cinematografico, che avrà numerosi ospiti. L'edizione 2018, che si svolgerà nella location del quartiere marinaro del capoluogo calabrese, avrà come ospite d'onore il regista statunitense Oliver Stone. Negli anni nomi di primo piano del cinema italiano e mondiale hanno fatto tappa alla manifestazione: da Mario Monicelli a Ettore Scola (Presidente Onorario dell'evento), a Michele Placido a Giancarlo Giannini ma anche Matt Dillon, Matthew Modine e Mira Sorvino. Lo scorso anno, tra le presenze al festival anche quella dell'attore inglese Tim Roth.