Droga, sgominata banda sardo-calabrese

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAG - Una banda sardo-calabrese specializzata nel traffico e nello spaccio di droga è stata sgominata questa mattina dalla polizia di Cagliari.

All'alba è partito il blitz nel capoluogo sardo, in altre città dell'isola e in Lombardia dove si trovavano alcuni ricercati e da dove arrivavano le spedizioni di droga. Otto le ordinanze di custodia cautelare che gli agenti stanno eseguendo, decine le perquisizioni ancora in corso.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura a Cagliari alle 11.30.