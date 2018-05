Uil, locali Questura a rischio epidemia

(ANSA) - CROTONE, 24 MAG - Nelle toilette degli uffici della Questura di Crotone non esistono disinfettanti, né detergenti per le mani e tantomeno carta igienica. E' quanto denuncia la segreteria generale provinciale della Uil Polizia di Crotone che si rivolge al Questore lamentando negli uffici la presenza di scarafaggi e ratti con il rischio conseguente di possibili epidemia ed emergenze igienico sanitarie.

"Da una parte - afferma il segretario provinciale del sindacato, Gianfranco De Carlo - l'amministrazione manda medici interni ad aggiornare il personale sui rischi e sulle precauzioni da adottare, dall'altra non fa pulire adeguatamente gli ambienti degli uffici e i servizi igienici della Questura che di igienico non hanno nulla. Tali locali si stanno così trasformando in un vero e proprio covo ideale per la propagazione dei virus. Si chiede un intervento risolutivo allo scopo di evitare la richiesta di chiusura di tutti gli uffici siti al piano terra con conseguente disservizio per gli utenti".