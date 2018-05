Omicidio in campo rom, ucciso 51enne

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 24 MAG - Un uomo di 51 anni, Luigi Berlingieri, é morto nell'ospedale di Lamezia Terme dove era stato portato dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo d'arma da fuoco sparato da una persona che viene adesso ricercata dalla polizia. L'episodio, secondo quanto si é appreso, é accaduto nel pomeriggio nel campo rom di Lamezia, dove vivono in condizioni igieniche precarie centinaia di persone. Berlingieri é deceduto poco dopo che é stato portato nel nosocomio lametino.

Sull'omicidio indagano la Squadra mobile di Catanzaro ed il commissariato di Lamezia. Le ricerche dell'assassino sono state estese ad una vasta area del lametino.

Gli investigatori stanno tentando di ricostruire, non senza difficoltà, quanto é accaduto attraverso le testimonianze di alcune persone che si trovavano all'interno del campo rom nel momento in cui si sono verificati i fatti.