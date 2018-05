Coldiretti dona docce a campo migranti

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 23 MAG - Due container dotati di docce e spogliatoio sono stati donati al sindaco di San Ferdinando dalla Coldiretti e installati nel campo di prima accoglienza, la nuova struttura realizzata nelle vicinanze della vecchia tendopoli. Un gesto, spiega Coldiretti, che deve servire a continuare a comporre i tasselli per sostituire alla "logica del ghetto" quello della "dignitosa ospitalità per i lavoratori". Il container è stato possibile grazie alla campagna svolta nelle piazze e Mercati di Campagna Amica da Coldiretti Calabria e Focsiv (Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario) "abbiamo riso per una cosa seria". "E' una svolta, nei fatti - ha sottolineato il Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari - perché è il primo intervento da parte di un'associazione che rappresenta i datori di lavoro". "Abbiamo il dovere - ha detto Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria - di combattere lo sfruttamento che si alimenta dalle distorsioni lungo la filiera".