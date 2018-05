Lascia bovini libera e causa incidente

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 MAG - Un automobilista ha perso il controllo dell'auto rischiando di finire fuori strada a causa di alcuni bovini lasciati liberi di pascolare e che avevano occupato la sede stradale. Il fatto è accaduto sulla provinciale 3 a Maierato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono risaliti al proprietario degli animali, C.R., di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di animali al termine dei controlli sui numeri identificativi impressi sugli auricolari degli animali, effettuati in collaborazione con il personale veterinario dell'Asp di Vibo Valentia.