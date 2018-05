Fiamme auto a Lamezia, non escluso dolo

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 20 MAG - Non si esclude la matrice dolosa per l'incendio che ha interessato la scorsa notte a Lamezia Terme un'automobile parcheggiata in una via del centro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia del Comando provinciale di Catanzaro.

Le fiamme, sviluppatesi in modo rapido, si sono estese anche ad un'altra vettura ed hanno danneggiato il portone d'ingresso dell'edificio davanti al quale erano parcheggiate le due automobili ed annerito la facciata dello stesso edificio.