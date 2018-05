Gioco online in mano cosca, sequestri

(ANSA) - CROTONE, 17 MAG - I finanzieri della Compagnia di Crotone hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 7 esercizi commerciali a Crotone ed Isola Capo Rizzuto, che svolgono, a vario titolo, attività di raccolta delle scommesse mediante l'uso dei cosiddetto Totem, per un valore di 3 milioni di euro. Nel provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro, è ipotizzata nei confronti di 27 persone l'accusa di intermediazione per l'abusiva raccolta di gioco con l'aggravante di aver agevolato la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Per le scommesse le agenzie usavano la piattaforma della società Centurion Bet Ltd, ramificata in tutto il mondo, messa a disposizione da Francesco Martiradonna, indicato come il rappresentante di fatto della società in Italia. Su richiesta della Dda il tribunale ha disposto il sequestro della Centurion, valutata 18 milioni di euro, e le autorità italiane sono in attesa della risposta formale dalle autorità maltesi sull'esecuzione del provvedimento.