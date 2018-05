Zenga,che strano,alla fine vincono tutte

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sul rigore secondo me c'è da discutere tantissimo sul fallo su Sampirisi prima che Lulic entri in area". Ai microfoni di Sky, l'allenatore del Crotone Walter Zenga nel dopopartita della sfida con la Lazio si lamenta dell'operato dell'arbitro Mazzoleni.

"Ho detto ai miei ragazzi che hanno fatto una grande partita - dice ancora Zenga -. Avevamo di fronte una squadra di ottimo livello, che lotta per la Champions. Abbiamo saputo sostenere l'avversario e la sorte. La Lazio ha creato tanto, ma siamo riusciti a contenerla". Poi Zenga polemizza ancora: "guardando la classifica fa specie rispetto a dieci giornate fa, stranamente alla fine iniziano a vincere tutte".