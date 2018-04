Sindaco e cittadini netturbini volontari

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE (CATANZARO), 25 APR - Giornata di volontariato ambientale a Chiaravalle Centrale.

L'appuntamento, previsto per domenica scorsa e poi rinviato a causa del maltempo, si è svolto su iniziativa dell'associazione "Agorà". Tra i primi ad aderire gli amministratori comunali, sindaco in testa, che, armati di ramazze e rastrelli, hanno ripulito le vie del paese da erbacce e rifiuti. "Abbiamo voluto celebrare anche noi - é detto in una nota degli organizzatori - l'Earth Day 2018, la 'Giornata mondiale della Terra', dedicata all'inquinamento da plastica". Ma oltre ad eliminare la plastica, si è provveduto a rendere più fruibili i tanti spazi pubblici verdi di Chiaravalle. Il sindaco, Mimmo Donato, ha sottolineato "la partecipazione entusiasta e consapevole di tanti volontari", ricordando "l'impegno dell'Amministrazione comunale anche sul fronte della raccolta differenziata, con l'imminente avvio di un nuovo progetto di potenziamento del servizio già finanziato dalla Regione".