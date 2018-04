Tecnocasa,giù erogato mutui IV trimestre

(ANSA) - CATANZARO, 24 APR - Nel quarto trimestre 2017 le famiglie calabresi hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 135,8 milioni di euro. Lo rileva un report dell'ufficio studi di Tecnocasa secondo cui la Calabria si posiziona al 16/mo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,10%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, evidenzia il report, si registra in Calabria una variazione delle erogazioni pari a -3,9%, per un controvalore di -5,5 milioni di euro.

Per volumi di erogato la provincia di Cosenza è al primo posto con 51,5 milioni di euro e una variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a +3,1%. Segue Catanzaro (35,2 mln,-10,5%), Reggio (28,1 mln,-12,9%), Crotone (13,3 mln,+14,0%) e Vibo (7,8 mln,-4,6%). Nel quarto trimestre 2017 in Calabria si è registrato un importo medio di mutuo pari a 94.900 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 96.800 euro.