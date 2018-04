Imprese,in primo trimestre crescita -0,2

(ANSA) - CATANZARO, 24 APR - Nel primo trimestre del 2018, il saldo annuale tra iscrizioni e cessazioni di imprese in Calabria, è stato di -421unità. A determinarlo hanno concorso 3.216 iscrizioni di nuove imprese (114 in meno rispetto alla stessa rilevazione del 2017) e 3.637 cessazioni di imprese esistenti (dato al netto delle cancellazioni d'ufficio). É quanto emerge dai dati Movimprese elaborati dall'ufficio studi della Camera di commercio di Crotone.

Per le iscrizioni si tratta di un dato migliorativo rispetto al 2016, ma in calo rispetto al 2017, amplificato da un aumento delle cessazioni d'impresa, anche al netto delle cancellazioni d'ufficio, che fa quindi registrare un tasso di crescita regionale negativo pari al -0,23%, in linea con il dato nazionale che presenta un tasso di crescita negativo pari al -0,25%. Calano le ditte individuali (-885 unità,-0,73%) e le società di persone (-171,-0,78%). Saldi positivi per società di capitali (+591), consorzi e cooperative (+44,+0,62%).