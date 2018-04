Pistole e fucili trovati nel soveratese

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE (CATANZARO), 22 APR - I carabinieri della Compagnia di Soverato, nel corso di una battuta nella zona delle preserre catanzaresi, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria e di unità cinofile anti-esplosivo, hanno trovato una pistola revolver 44 magnum, una pistola con canne parallele senza matricola, due fucili cal.

12, 90 cartucce di vario calibro, 5 involucri, per complessivi 100 grammi, con hascisc e marijuana, e 4 bilancini di precisione. Armi e droga erano nascoste tra la vegetazione in un'area impervia di Chiaravalle Centrale. La battuta è stata disposta dopo segnalazioni relative alla presenza di un armadio blindato divelto e di possibile provenienza furtiva. Le ricerche sono proseguite anche in alcuni vicini casolari, abitati e non, con la scoperta di 6 flaconi di metadone e un block-notes contenente appunti manoscritti, con conseguente denuncia di un giovane del posto. Le armi verranno inviate al Ris di Messina per i successivi accertamenti tecnici.