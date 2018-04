Parco giochi per bimbi in Cara migranti

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 21 APR - E' stata inaugurata nel Centro di accoglienza richiedenti asilo Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto la "Barca del sorriso", il parco giochi a forma di galeone donato dall'Unicef e dal suo ambasciatore a Crotone, Michele Affidato, per tutti i bambini del Centro.

L'iniziativa è stata pensata e sostenuta sinergicamente dal prefetto di Crotone Cosima Di Stani, dall'Unicef e dal direttore del Regional Hub Vitaliano Fulciniti. "Visitando la struttura - ha spiegato il Prefetto - ho notato delle giostrine piuttosto vetuste. Da qui l'idea di fare qualcosa in più per questi bambini affinché anche loro potessero riscoprire la bellezza del gioco". "Nel nostro piccolo - ha osservato Affidato - abbiamo voluto regalare un angolo di pace ai bambini di questo Centro, in ottemperanza alla mission dell'Unicef di garantire i diritti a tutti i bambini del mondo". "Il nostro obiettivo - ha spiegato il direttore del Centro, Vitaliano Fulciniti - è quello di trasformare il 'Cara' in una casa".