Investito da furgone, morto ventottenne

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 21 APR - Un ventottenne F. P., è morto dopo essere stato investito da un furgone, per cause in corso di accertamento, sulla strada statale 18 ad Amantea. La vittima è deceduta sul colpo. Il conducente del mezzo commerciale si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente stradale, avvenuto nella notte, sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventottenne che stava procedendo a piedi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la Polstrada che ha eseguito i rilievi e avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Intervenute anche squadre dell'Anas per il ripristino della circolazione.