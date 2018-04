Crotone, Simy,come Ronaldo?ci ho provato

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Un gol in rovesciata come quello di Cristiano Ronaldo? Una rete da attaccante. Io ci ho provato, è andata bene e sono contento perchè questo è un punto importante per il Crotone. La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia". Così l'attaccante del Crotone Simy, che in acrobazia ha segnato la rete che ha bloccato la Juventus sull'1-1. "La lotta scudetto non ci riguarda - ha aggiunto il nigeriano -: il nostro scudetto sarà la salvezza".