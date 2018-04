Rubati 5 computer in scuola elementare

(ANSA) - CROTONE, 16 APR - Altri cinque computer sono stati rubati, lo scorso fine settimana, all'interno della scuola elementare e dell'infanzia "Codignola" di via XXV Aprile a Crotone. L'edificio, nello scorso mese di marzo, era stato interessato da un altro furto di 11 computer.

A scoprire l'ennesimo episodio ai danni del plesso scolastico è stato il personale in servizio nella scuola. I pc trafugati erano utilizzati nelle attività didattiche per consentire la visione delle lezioni attraverso le lavagne interattive multimediali (Lim). I computer erano custoditi in una stanza blindata nella quale i ladri sono entrati senza forzare la porta o sfondare il muro come era accaduto a marzo. Sono state anche trovate aperte sei aule, messe a soqquadro, ma dalle quali non risulta essere stato prelevato nulla.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire agli autori del furto.