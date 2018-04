Al Politeama lo spettacolo di "Le Bal"

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Un viaggio nella musica e nella danza che percorre oltre 60 anni di storia del nostro Paese, in un turbinio fantasmagorico di balli, colori ed emozioni che rapisce il pubblico e, alla fine, lo coinvolge direttamente. É stato uno spettacolo particolare "Le Bal. L'Italia balla dal 1940 al 2001", andato in scena al teatro Politeama-Foglietti di Catanzaro. Particolare come può esserlo uno show in cui gli interpreti, attori e ballerini bravissimi, non dicono una sola parola, ma riescono ad esprimersi benissimo con la mimica e con la loro fisicità. Merito di Giancarlo Fares, regista e interprete dello spettacolo, tratto da un'idea importata dalla Francia di Jean-Claude Penchenat. Ma accanto a Fares lo spettacolo si sviluppa e diventa trascinante grazie alle capacità di un gruppo di interpreti che lo arricchiscono e lo esaltano. E che alla fine scendono in platea e trascinano gli spettatori, compresi quelli più recalcitranti, in un ballo scatenato a ritmo di twist. Che spettacolo!