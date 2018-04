Cinghiale investito da treno a Soverato

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 14 APR - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti stamattina in località Russomanno di Soverato per la rimozione di una carcassa di cinghiale rimasta distesa sui binari dopo che l'animale era stato investito da un treno. A dare l'allarme era stata una cittadina, testimone dell'investimento del cinghiale.

Nell'immediatezza la Sala operativa del 115 ha avvisato la Polfer e Trenitalia, che hanno provveduto a bloccare il transito dei treni permettendo alla squadra del locale distaccamento di attuare in sicurezza l'intervento. Le unità dei vigili del fuoco, raggiunto il luogo dell'incidente, hanno provveduto a rimuovere l'animale, liberando la sede ferroviaria.

Dopo circa un'ora il traffico ferroviario é ripreso regolarmente. Sul posto anche la Polizia locale e personale veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale.