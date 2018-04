Riposizionata effigie giovane ucciso

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 11 APR - E' stata riposizionata a Soriano Calabro sul monumento alle vittime di mafia l'effigie raffigurante Filippo Ceravolo, il diciannovenne ucciso per errore il 25 ottobre del 2012 in un agguato compiuto nell'ambito della faida delle Preserre vibonesi. Ignoti l'avevano rimossa in segno di sfregio nella notte tra domenica e lunedì scorsi. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale di Soriano Calabro guidata dal sindaco Francesco Bartone. Per il ripristino dell'effigie é stata organizzata una cerimonia a cui ha preso parte il padre del giovane, Martino Ceravolo.

"Potranno rimuoverla quante volte vorranno - ha affermato il sindaco Bartone - ma noi la rimetteremo sempre per onorare la figura di un giovane vittima della barbarie mafiosa".

"Sono profondamente grato al sindaco Bartone - ha detto Martino Ceravolo - per la sensibilità che ha dimostrato".