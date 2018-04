Precipita mentre pulisce finestra, morta

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 9 APR - Una donna, Giuseppina Gentile, di 69 anni, è morta stamane a Soriano Calabro dopo essere precipitata al suolo, per cause che sono in corso di accertamento, da alcuni metri di altezza. La donna, secondo quanto si è appreso, è caduta mentre era intenta a pulire una finestra della propria abitazione. La vittima, sempre secondo quanto emerso, avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra, battendo violentemente il capo. Sul posto è subito intervenuto personale del servizio di emergenza 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, assieme ai carabinieri della locale stazione.