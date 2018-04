Cassazione, a Scopelliti 4 anni e 7 mesi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 APR - La Cassazione ha ridotto di 5 mesi, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la condanna a 5 anni di reclusione inflitta all'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che ora dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi, in relazione alla vicenda della parcelle 'pazze' di quando era sindaco del comune di Reggio Calabria. La Cassazione ha anche sostituito la condanna all'interdizione perpetua dei pubblici uffici riducendola a soli 5 anni. Respinti i ricorsi dei revisori dei conti Carmelo Stracuzzi, Domenico D' amico e Ruggero De Medicio, tutti condannati a 2 anni e 4 mesi. L'ex governatore della Calabria. Scopelliti, adesso, "deve costituirsi perché le condanne superiori ai quattro anni non consentono di chiedere l'affidamento in prova". Lo sottolineano fonti della difesa di Scopelliti, apprendendo il verdetto.