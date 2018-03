Teatro: successo per "Due" al Rendano

(ANSA) - COSENZA, 22 MAR - Una stanza vuota, un letto da costruire e una coppia che si interroga sul futuro: sono Raoul Bova e Chiara Francini in "Due" di Luca Miniero, andato in scena al teatro Rendano di Cosenza. Chiara Francini è Paola, sagace e un po' nevrotica, mentre Raoul Bova, è Marco, più realista e pragmatico. Sono una coppia qualunque, alle prese con i problemi della quotidianità. "Due" é una commedia romantica e ilare, che mette l'accento sulle classiche discussioni tra uomo e donna.

Applausi per i due attori al Rendano di Cosenza. Bravo Raoul Bova ed esplosiva la Francini, che riempie la scena e interpreta con simpatia le nevrosi tipiche delle donne. "Veniamo da un anno di repliche - ha detto Bova - e ho voluto fortemente portare lo spettacolo in Calabria, la mia regione, dove ho scoperto teatri bellissimi, come il Rendano, che nulla hanno da invidiare ad altri palcoscenici del resto d'Italia. Sono orgoglioso di questo patrimonio culturale".