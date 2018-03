Minacce alla moglie,ammonimento Questore

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 22 MAR - Personale del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catanzaro nei confronti di S.A., di 58 anni.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta del Commissariato al quale si era rivolta la donna, stanca di subire i soprusi del marito. I poliziotti dell'Ufficio anticrimine hanno accertato che l'uomo si è reso responsabile di minacce e di una serie di condotte violente e vessatorie in ambito familiare anche in presenza del figlio minore, con l'intento di incidere sulla tenuta fisica e psichica della moglie.

Il Questore di Catanzaro è quindi intervenuto per garantire l'incolumità, la salute psico-fisica ed anche la tranquillità della vittima, emanando il provvedimento nei confronti del marito che è stato eseguito oggi.