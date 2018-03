Vvf salvano cane caduto in alveo fiume

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti questo pomeriggio per recuperare un cane di piccola taglia finito nell'alveo del torrente Fiumarella, in località Corvo di Catanzaro.

Allertati dai residenti del luogo, i soccorritori hanno individuato il cagnolino tra la folta vegetazione e, calandosi all'interno del greto del fiume, hanno effettuato il recupero.

Il cane, probabilmente abbandonato, è in ottime condizioni di salute. Sul posto è intervenuto anche il veterinario dell'Asp.