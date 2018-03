Giro Italia in vespa, libro di incontri

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 21 MAR - Ha scelto un modo originale per presentare il suo libro: in giro per l'Italia a bordo di una Vespa 50. E' l'idea di Andrea Fucile per far conoscere "50 Pk il giro d'Italia in Vespa" in cui parla del suo viaggio a bordo di una Vespa 50, percorrendo a 50 km/orari le strade statali. Partito da Calopezzati (Cosenza), il viaggio consta di 3400 chilometri per 50 giorni durante i quali, dice, "ho cercato di riunire l'Italia con le due ruote, facendo comprendere che l'accoglienza e lo scambio di culture è qualcosa che ci fa crescere in generale dal punto di vista umano ed infatti sono stati proprio gli incontri con le persone la parte più bella del mio viaggio". A Lamezia Fucile ha trovato ad accoglierlo il "Vespa Club" presieduto da Vincenzo Costanzo con appassionati del "cinquantino" più famoso del mondo. "Dopo il primo libro - racconta Fucile - ho pensato di andare a presentarlo in giro. Così ho deciso di andare in Vespa: era l'unico che mi mancava in quanto non lo avevo mai guidato".