Nel crotonese 93% cantieri non in regola

(ANSA) - CROTONE, 19 MAR - Su quindici cantieri del crotonese sottoposti a controllo nel primo trimestre 2018, quattordici, pari al 93%, sono risultati non i regola per quanto concerne la sicurezza. Lo rende noto l'Ispettorato del Lavoro di Crotone che ha operato con il personale del Nucleo carabinieri interno.

In particolare, rende noto l'Ispettorato, sono stati evidenziati rischi di caduta dall'alto, sprofondamento e seppellimento negli scavi, controllati impianti elettrici e macchine da cantiere, elementi alla base di morti su lavoro e infortuni gravi. Nei 15 cantieri ispezionati è emerso che operavano complessivamente 25 imprese, due delle quali prive di iscrizione alla Camera di Commercio e di posizioni assicurative e previdenziali. Dieci i lavoratori risultati completamente "in nero" e tra questi un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Elevate sanzioni per violazioni varie per un totale di circa 42 mila euro.