A Catanzaro canoni casa più bassi Italia

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAR - Catanzaro è il capoluogo di regionale con i canoni medi più bassi d'Italia. E' quanto emerge dal Rapporto sulle locazioni 2017 di "Solo Affitti" elaborato con il supporto scientifico di Nomisma.

A Catanzaro - riporta lo studio - i canoni di locazione sono diminuiti di più nel 2017 (-10%) raggiungendo una media di 327 euro mensili per le abitazioni non arredate e 364 euro per quelle ammobiliate, toccando il valore più basso in Italia. "In questi ultimi anni - afferma Domenico Corradino, titolare dell'agenzia Solo Affitti di Catanzaro - abbiamo avuto un aumento di richieste di affitto in gran parte da studenti universitari fuori sede che per risparmiare condividono appartamenti di grandi dimensioni".

Nel capoluogo calabrese più di un terzo (35%) di chi va in affitto è uno studente universitario fuori sede, il 25% sceglie l'affitto per motivi di lavoro e il 15% per turismo.