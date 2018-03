Falso invalido denunciato nella Locride

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 8 MAR - Avrebbe percepito indebitamente, nell'arco di sette anni, oltre 100 mila euro a titolo di pensione di invalidità al 100% senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Un falso invalido è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di finanza di Locri per truffa ai danni dell'Inps.

L'uomo, pur essendo stato riconosciuto invalido dalla Commissione invalidi civili che ne aveva attestato la condizione di "totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", è stato video-ripreso dai finanzieri mentre svolgeva regolarmente le normali attività quotidiane.

In particolare, nel corso delle indagini, il falso invalido è stato sorpreso mentre effettuava compere al mercato, trasportava bidoni colmi d'acqua e, perfino, mentre, alla guida di un mezzo agricolo, si recava su un terreno di proprietà per svolgere lavori agricoli.