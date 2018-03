M5S sfonda in Calabria, 40%. Balzo Lega

(ANSA) - CATANZARO, 5 MAR - Sfonda quota 40% il Movimento 5 Stelle in Calabria, raggiungendo - con dati definitivi - il 43,4%, più del doppio del secondo partito, Forza Italia, che arriva al 20,2% trascinando la coalizione di centrodestra al 32,2%. Un risultato in cui spicca il 5,6% della Lega, partito che alle politiche di 5 anni fa si fermò ad un misero 0,2. Sul versante opposto, il Pd crolla miseramente al 14,3%, ben al di sotto della percentuale nazionale, perdendo in 5 anni 9 punti percentuali. Una debacle che nelle prossime ore potrebbe avere ripercussioni a livello dirigenziale, con il segretario regionale Ernesto Magorno che ha annunciato di attendere di vedere quello che farà Matteo Renzi per seguirne le orme verso le probabili dimissioni. La coalizione di centrosinistra non raccoglie più del 17,1%, mentre Liberi e Uguali non arriva alla soglia del 3% fermandosi a 2,8. In tre collegi uninominali per la Camera, i 5 stelle hanno superato il 50%: Crotone, Corigliano Calabro e Cosenza.