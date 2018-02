Multe a locali Vibo per alimenti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 25 FEB - I carabinieri della Stazione di Vibo Valentia, in collaborazione con quelli della Compagnia, del Nas di Catanzaro e del Nil Di Vibo Valentia, hanno effettuato ancora controlli nei locali del centro storico della città. In particolare, all'interno di 2 locali pubblici sono stati identificati 36 avventori, ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro per la mancanza delle apparecchiature per la rilevazione del tasso alcoolemico e la mancata affissione dei cartelli di divieto fumo e soprattutto per la presenza di circa 20 chili di prodotti ittici, pane e carne tutti senza alcuna indicazione relativa alla loro tracciabilità.