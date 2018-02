Incendio in negozio nel crotonese

(ANSA) - CROTONE, 25 FEB - Un incendio è divampato la notte scorsa in un negozio di scarpe a Isola Capo Rizzuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone con due automezzi, che hanno spento le fiamme evitando che il rogo si estendesse al resto dell'edificio dove ci sono degli appartamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.

Sempre la notte scorsa, un altro incendio ha interessato un'automobile a Cirò Marina. Anche in questo caso indagano i carabinieri.