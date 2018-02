Allagata biblioteca liceo Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - Ha provocato seri danni e la distruzione di parte del patrimonio librario, la rottura improvvisa di una tubazione che ha provocato l'allagamento di oltre 300 metri quadri dell'edificio che ospita il liceo classico Galluppi di Catanzaro.

Ad essere interessati, infatti, sono stati i locali che ospitano la biblioteca provinciale e l'auditorium della scuola.

In una stanza posta nel seminterrato l'acqua ha raggiunto circa un metro di altezza.

Sul posto sono impegnate alcune squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che stanno operando con l'ausilio di motopompe e pompe di aspirazione. Ingenti i danni provocati dall'allagamento con tantissimi libri andati completamente distrutti assieme ai mobili, a computer e alla pavimentazione in parquet. Gli operatori hanno lavorato oltre che per il ripristino dello stato dei luoghi anche per il recupero di beni e testi antichi. Intervenuto sul posto anche personale tecnico dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.