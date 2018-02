Incendio in abitazione, morta 93enne

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE (CATANZARO), 17 FEB - Una donna di 93 anni, Caterina Macrì, é morta a causa di un incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui viveva da sola a Chiaravalle Centrale, nel Soveratese. A trovare il cadavere carbonizzato dell'anziana sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, l'incendio ha avuto origine dal camino che l'anziana aveva acceso per ripararsi dal freddo e si é poi esteso a tutta la casa. L'intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si estendessero alle abitazioni vicine. Dalle fiamme é stata estratta e posta in sicurezza una bombola di gas Gpl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Soverato ed il personale del 118.