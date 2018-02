In 50 mila a Carnevale di Castrovillari

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 FEB - Circa 50 mila persone, secondo una stima degli organizzatori, provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine, hanno partecipato alla prima sfilata in maschera del 60/mo Carnevale di Castrovillari e Festival internazionale del folklore.

Più di duemila i figuranti che hanno animato l'evento promosso dalla Pro Loco prendendo parte al lungo serpentone per festeggiare "Re Burlone". Grande spazio a musica, colori e divertimento per tutti a partire dalla mattina con "La Parata della Gioia" che ha visto il coinvolgimento di tantissimi bambini. La sfilata di maschere e carri allegorici del pomeriggio, seguita da migliaia di persone, è stata aperta dalla neo madrina Giada Sartori. In testa al lungo serpentone i gruppi folklorici con i "Piccoli" e il gruppo della Pro Loco. Di scena quest'anno, come accadde in occasione della cinquantesima edizione, il Brasile con il gruppo "Cores e Magia".