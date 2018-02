Si lancia da treno in corsa, non è grave

(ANSA) - CATANZARO, 8 FEB - Un uomo si è gettato da un treno in corsa, nel primo pomeriggio, a Catanzaro restando ferito in maniera non grave. Il fatto è accaduto lungo la linea delle Ferrovie della Calabria Soveria Mannelli-Catanzaro, tra le stazioni di Madonna del Pozzo e Cavorà. Per cause in corso di accertamento l'uomo si è lanciato dal finestrino. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno individuato l'uomo in una zona adiacente la linea ferrata e l'hanno recuperato in collaborazione con personale del 118. Ricevute le prime cure sul posto, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura per ricostruire l'accaduto.