Arsenale a Cosenza, anche Kalashnikov

(ANSA) - COSENZA, 8 FEB - Un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov, una pistola mitragliatrice, un fucile, quattro pistole, tra le quali un revolver, centinaia di proiettili di vario calibro e 370 grammi di eroina sono stati trovati dalla squadra mobile di Cosenza in un seminterrato di un palazzo popolare a via Popilia durante un'attività di controllo del territorio.

"Grazie al fiuto di due colleghi a quattro zampe, siamo riusciti a individuare questo cunicolo, nel quale abbiamo rinvenuto le armi, ben custodite e perfettamente funzionanti, e la droga" ha detto il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio, parlando con i giornalisti.

"Le indagini chiaramente proseguono per risalire a chi ne avesse la disponibilità" ha aggiunto il Questore, che ha sottolineato l'ottimo lavoro dei poliziotti e di Floid e Bruce, i due cani che hanno permesso di individuare il cunicolo.