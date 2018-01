Comune Cosenza vince Cartoniadi

(ANSA) - CATANZARO, 25 GEN - Cosenza ha vinto le Cartoniadi della Calabria, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica - e dalla Regione. Grazie ad un incremento significativo della raccolta (quasi il 50% e con un pro capite che da 40 kg/ab ha raggiunto i 60 kg/ab, ben oltre il pro capite nazionale di 53 kg/ab), il Comune di Cosenza si è aggiudicato il titolo e il premio di 30.000 euro messo a disposizione da Comieco. Secondo e terzo rispettivamente si sono posizionati i comuni di Catanzaro e Reggio Calabria. Dal primo al 31 dicembre 2017 i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia, Reggio e Vibo si sono sfidati in una gara di raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino raggiungendo, in media, importanti risultati.

Catanzaro ha registrato un incremento con un pro capite appena sotto i 52 kg/ab, in linea con il dato nazionale. Bene anche i cittadini di Reggio (+33%) e quelli di Lamezia (+7%).