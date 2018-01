Online nuovo sito web Riserva Valli Cupe

(ANSA) - SERSALE (CATANZARO), 24 GEN - È online il nuovo sito web della Riserva naturale regionale Valli Cupe. Lo riferisce un comunicato della Riserva. Il sito è così strutturato con diversi spazi dedicati all'architettura istituzionale dell'Ente con il testo della legge istitutiva, gli organi istituzionali e gli atti; un ambito su "Conoscere la Riserva" in cui si descrivono dettagliatamente l'ambiente e il territorio: canyon, gole, monoliti, cascate, alberi secolari, flora e fauna, i borghi, gli antichi centri e la rete museale di Sersale; una sezione "Attività" con ragguagli sul lavoro della cooperativa Segreti Mediterranei:visite guidate, balneazione fluviale, escursioni a cavallo e a dorso d'asino e programmi speciali per le scuole.

Poi ci sono le sottosezioni "Sentieri e percorsi" e "Visitare la Riserva". e con cui siamo pronti ad affrontare le prossime sfide. "Un prodotto - dice il direttore Carmine Lupia - che vogliamo sia efficace ed efficiente e soprattutto strumento di trasparenza per tutte le nostre attività".