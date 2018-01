Strongoli, sequestrato capannone abusivo

(ANSA) - STRONGOLI (CROTONE), 23 GEN - Un capannone industriale è stato sequestrato dai carabinieri a Strongoli, in un'area adiacente la statale 106 jonica, perché realizzato abusivamente, stando a quanto é emerso dagli accertamenti effettuati dai militari.

Una persona del luogo, un 69enne, é stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Crotone con l'accusa di abuso edilizio, mentre il sequestro della struttura é stato convalidato dall'autorità giudiziaria.

Dalle verifiche effettuate dai militari nell'Ufficio tecnico comunale, è emerso che il capannone, utilizzato per scopi commerciali e realizzato in conglomerato cementizio armato e acciaio, era privo di qualsiasi atto che ne legittimasse l'edificazione.