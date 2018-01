Crotone: Zenga, vittoria ci dà morale

(ANSA) - VERONA, 21 GEN - Walter Zenga e' soddisfatto della prestazione e del risultato della squadra. "Prima di tutto voglio ringraziare la società. Ha fatto un grande sforzo per farmi avere tre elementi importanti come Ricci, Capuano e Benali che sono stati determinanti per questa vittoria. Siamo stati bravi - dice - a capitalizzare al meglio la rete di Barberis e questo successo è frutto anche delle prestazioni disputate contro Lazio e Milan, gare che abbiamo perduto ma nelle quali abbiamo giocato bene". Un risultato utile anche per il morale.

"E' una vittoria fondamentale - sottolinea - che ci proietta verso un'altra sfida delicata e altrettanto importante di domenica prossima in casa contro il Cagliari".