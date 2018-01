Cresce reddito pro capite, + 1% consumi

(ANSA) - CATANZARO, 16 GEN - "La crescita del reddito pro capite nel 2017, in Calabria, è del 2,6% con una spesa per beni durevoli che mostra un aumento del 1%". É quanto emerge dalla ventiquattresima edizione dell'Osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Calabria.

"I consumi delle famiglie crescono - è detto nel rapporto - trainati dagli acquisti di beni cruciali e non più rinviabili come quelli del settore della mobilità (auto usate +5,4%, motoveicoli +10,6%). Tra le province che riportano un trend positivo per l'acquisto dei beni durevoli sono da segnalare Crotone (+2,5%), Vibo Valentia (+1,8%) e Reggio (+1,2%), dove si è registrato un incremento della spesa superiore a quello medio regionale (0,9%)".

Le province in cui sono rilevati incrementi di reddito pro capite sono Cosenza (+2,8%), Vibo Valentia (2,7%), Catanzaro (2,6%), Reggio Calabria (2,5%) e Crotone (2,2%).